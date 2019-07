Opositsioon peab Saksamaa uut kaitseministrit Kramp-Karrenbauerit ebapädevaks

Kramp-Karrenbaueri saamine uueks kaitseministriks pani opositsiooni Bundestagis pead vangutama. Vasakpoolsete fraktsiooni juht Jan Korte heitis CDU-le ette, et see muudab ministeeriumid manööverdamisjaamadeks personaliprobleemide lahendamiseks. Korte sõnul ei pea CDU-s nähtavasti kaitseministeeriumi ega kaitsetemaatikaga mingeid kokkupuuteid olema, et kaitseministriks saada, vahendab ARD Tagesschau.

Liberaalse Vaba Demokraatliku Partei (FDP) riigikaitsepoliitik Marie-Agnes Strack-Zimmermann peab Kramp-Karrenbaueri usutavust kaitseministrina algusest peale kahjustatuks. „Pärast seda, kui ta on valitsusse minemist nädalaid välistanud, saab temast nüüd äkki kaitseminister,” kritiseeris Strack-Zimmermann. „Kantsler ja CDU näitavad taas, et nad ei ole Bundeswehri huvidest vähimalgi määral huvitatud. Muidu ei kasutaks nad paljaks kooritud Bundeswehri ära isiklikeks mängukesteks.”