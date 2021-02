Opositsionäär Navalnõi ravi eest Venemaal vastutanud arst suri ootamatult

Omski erakorralise meditsiini haigla arst Sergei Maksimišin suri 55-aastaselt, edastas haigla. Ta oli ka peaarsti asetäitja anestesioloogia ja reanimatsiooni alal.

CNN ei toonud välja, miks mees suri. Daily Mail väidab, et Maksimišini vererõhk tõusis ootamatult ning ta sai infarkti. Kolleegi sõnutsi oli mehe surm ootamatu.

Navalnõi nõunik Leonid Volkov kinnitas, et Maksimišin vastutas Navalnõi ravi eest. "Ta teadis Navalnõi seisundist rohkem, kui keegi teine, seega ma ei saa välistada kokkumängu," ütles Volkov. "Siiski, Venemaa tervishoiusüsteem on väga kehv ning pole ebatavaline, et temavanused arstid järsku surevad. Ma kahtlen, et tema surma lähemalt uuritakse," lisas Volkov.