Ootamatu meelemuutus: Põhja-Korea viis oma personali Koreade kontaktasutusest minema

Lõuna-Korea ühinemisministri asetäitja Chun Hae-sungi ütles ajakirjanikele, et põhjanaaber andis piiril asuvast kontaktasutusest lahkumisest teada täna hommikul „ülemjuhatuse korraldusel”.

Aseministri sõnul ütles Põhja-Korea esindaja, et „neil on ükskõik, kas meie (Lõuna-Korea -toim) jääme sinna või mitte”. „Meil on Põhja-Korea otsusest kahju,” tõdes Chun, ent „hoolimata sellest, et nad lahkusid, jätkame meie kontaktasutuses tööd tavapärasel moel”.

Otsus suhtluse tihendamise eesmärgil diplomaatiline kontaktasutus luua tehti eelmisel aastal pärast suurejoonelist tippkohtumist Põhja-Korea ja Lõuna-Korea riigipeade vahel ning see avati alles mullu sügisel.

Tõenäoliselt on tänase Põhja-Korea otsuse põhjuseks USA värske sanktsioonide pakett, mis hõlmas kaht Hiina merekaubandusettevõtet, mida süüdistati varasemate sanktsioonide rikkumises seoses ebaseaduslike kaupade tarnimisega Põhja-Koreale.

Põhja-Korea väljendab juba mõnda aega rahulolematust jätkuvate sanktsioonidega, leides, et nende rahuvalmidus ja lubadus tuumarelvadest vabaneda peaks olema lääneriikidele piisav, et loobuda ränkadest sanktsioonidest, mille all paariariik seoses oma raketi- ja tuumaprogrammi arendamisega ägab.