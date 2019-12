Öösse veninud Zelenskõi ja Putini kohtumisel lubati täielikku relvarahu ja kõikide vangide vahetust aasta lõpuks

Ukraina president Volodmõr Zelenskõi tõdes kohtumisejärgsel pressikonverentsil siiski, et saavutati loodetust vähem. "Hulga küsimusi leidis käsitlemist ja minu kolleegid on öelnud, et see oli väga hea tulemus esimese korra kohta. Kuid ma olen aus - seda on väga vähe, ma tahtsin lahendada suuremat hulka probleeme," lausus ta.

Kõigi nelja riigi liidrite kohtumine algas Pariisis sealse aja järgi kell 16.00 (meie aja järgi kell 17.00), millele järgnes esimene kahepoolne kohtumine Putini ja Zelenskõi vahel. Hiljem jätkati arutelusid neljakesi koos Merkeli ja Macroniga töisel õhtusöögil ja need leidsid lõpu alles südaöö paiku.

Normandia neliku kohtumine

Järgmine Normandia neliku kohtumine toimub nelja kuu pärast.

Vladimir Putin ütles, et vastu on võetud ühine deklaratsioon, mis taas kord rõhutab, et kõiki Minski kokkuleppe tingimusi tuleb täita. Tema sõnul rõhutati viimases ka eristaatuse andmist Ida-Ukrainale. Vajalik on, et see oleks jääv, rõhutas Putin. Tema sõnul lepiti kokku kõikide vangide vahetuses samadel tingimustel, piiriületuse lihtustamises Donbassi elanikele ning ühtlasi nende üldise elukvaliteedi parandamises.

Oleme valmis kokkulepitut täitma, aga seda peavad tegema kõik osapooled, rõhutas Zelenskõi.

Zelenskõi ütles, et ta esindas Ukraina rahvast ja tundis oma kaaskodanike toetust. "Täna oli pikk päev, meie kohtumine kestis pikalt," märkis Zelenskõi. "Tõde oli minu poolel, nagu ka õiglus." Tema sõnul on kõikide osapoolte meelest vajalik täielik relvarahu kehtestamine selle aasta lõpuks. Lepiti kokku, et ÜRO hakkab selle täitmist jälgima 24 tundi päevas seitse päeva nädalas. Ta lisas, et aasta lõpus toimub ka kõikide vangide vahetus Venemaaga. "Hulga küsimusi leidis käsitlemist ja minu kolleegid on öelnud, et see oli väga hea tulemus esimese korra kohta. Kuid ma olen aus - seda on väga vähe, ma tahtsin lahendada suuremat hulka probleeme," tõdes ta.

Macroni sõnul töötatakse järgmise nelja kuu jooksul välja Donbassis kohalike valimiste korraldamise plaan, mille saaks siis toimuval järgmisel nn Normandia formaadi kohtumisel kinnitada.

Macron ütles, et kõnelustega läks aega, sest diskussioon oli rikkalik. Ta kirjeldas, et juba Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi ja Venemaa president Vladimir Putini ühe laua taha toomine on omaette saavutus. Tema sõnul oli kohtumist vaja, et saavutada konflikti lõpp Ida-Ukraina aladel.

Kõnelused on lõppenud. Kohe peaks algama pressikonverents.

Ukraina siseminister Arsen Avakov ütles, et kõnelused õhtusöögilauas jätkuvad. "Töine õhkkond, kõik on hästi. President Zelenskõi on molodets, hoiab oma positsiooni väga karmilt ja õigesti, pole mingit jama. Praegu käib veel vestlus, seni läheb kõik riigi positsioonilt väga hästi," kirjeldas ta.

Ukraina riikliku gaasifirma Naftogaz direktor Juri Vitrenko ütles, et Ukraina ja Venemaa ei jõudnud gaasiküsimustes kokkuleppele ja läbirääkimisi jätkatakse. "Me leppisime kokku läbirääkimiste jätkamises," sõnas ta.

Ukraina presidendi pressiesindaja Julia Mendel ütles ajakirjanikele, et Krimmi kõneluste ajal ei tõstatatud. Naise sõnul oli Ukraina seisukoht selles küsimuses siiski väga selge.

Täna õhtul lahkub president Zelenskõi oma ajakirjanduse tähelepanu pälvinud ametiauto Renault Espace'iga igatahes varem kui Putin - tema mahtuniversaal laiutab nimelt viimase luksusmasina ees. https://twitter.com/sarahrainsford/status/1204152912127123456

Ukraina Pravda teatel suutsid riigipead kokku leppida vangide vahetuses, mis peaks toimuma veel sel aastal.

https://twitter.com/georgikantchev/status/1204130234565570561 Tõepoolest: pole mitte paha koht pressikonverentsiks.

Ukraina meedia teatel arutasid Zelenskõi ja Putin kohalike valimisi Donbassis ja Ukraina piirivalve naasmist piiridele Venemaaga, ent ei suutnud kokku leppida, kumb peaks juhtuma esimesena.

Vene ajakirjanik Dmitri Smirnov: "Mis nüüd toimub: saalis, mis on ajakirjanike silme eest varjatud sirmidega, toimub delegatsioonide ja riigijuhtide õhtusöök, mille laua taga jätkatakse läbirääkimisi." https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1204146221776089089

Analüütik Michael Bociurkiw: "Ootamine Normandia kohtumisel jätkub, kuna neli riigijuhti peavad töist õhtusööki. Minu kogemus eelmistest tippkohtumistest on näidanud, et laiendatud kõnelused võivad anda kas häid või halbu tulemusi. Zelenskõi sisenes kõnelustele ilmselt pisut liiga rangete punaste joontega, mis märgiti maha opositsiooni poolt." https://twitter.com/WorldAffairsPro/status/1204147103255138305

Kaks Ukraina delegatsiooni liiget ütlesid portaalile liga.net, et kõnelused olid "üsna edukad".

Läbirääkimised õhtusöögilauas jätkuvad. Pressikonverents endiselt viibib.

Õige pea peaksid riigipead siiski ka avalikkusele selgitusi jagama. Kella kolmveerand kaheksa ajal toimuma pidanud pressikonverents on praeguseks hetkeks edasi lükkunud juba üle kolme tunni.

Ukraina ajakirjanikud väidavad oma allikatel põhjal, et Venemaa pole suutnud Ukraina presidenti veenda põhiseaduse muutmise vajaduses. Ja üldine hinnang on lihtne: "ei võit ega reetmine".

Vene väljaande Kommersant teatel ei suutnud riigipead tippkohtumisel leida üksmeelt selles, kuidas väed ja sõjatehnika Ida-Ukraina konfliktijoonelt ära viia. Allikad väidavad, et takistuseks sai Kiievi hoiak, mille kohaselt Ukraina ei suuda tagada oma vägede väljaviimist. Ühtlasi aga teatab Kommersant oma allikatele tuginedes, et Venemaa ja Ukraina suutsid kokku leppida gaasitransiidis.Kohapeal olevatel ajakirjanikel pole veel õnnestunud riigipeadelt kommentaare saada.

Zelenskõi administratiivjuhi asetäitja Kirill Tõmošenko ütles riigipeade kohtumise järel, et Zelenskõi ja Putin arutasid ühisavalduse sisu, lisades, et punkte võeti läbi elavalt. "Töine õhkkond, probleeme polnud," lisas ta.

Vladimir Putin ütles Zelenskõiga kohtumise järel ajakirjanikest mööda tormates, et jäi selle tulemustega rahule. https://twitter.com/sarahrainsford/status/1204130425284771841

Ukraina meedia teatab, et kohtumine Zelenskõi ja Putini vahel kestis tund ja 20 minutit.

Arvestades, et kell on hiline ja riigipeadel kõhud pärast pikka päeva tühjad, lükkus pressikonverents veelgi edasi hetkel toimuva ühise õhtusöögi tõttu, millega Zelenskõi ja Putin liitusid pärast kahepoolseid kõnelusi. Ajakirjanikud spekuleerivad nüüd, et ühine pressikonverents ei toimu tõenäoliselt enne kella 23.00 Eesti aja järgi.

Ajakirjanikud kohapeal teatavad, et ruum riigipeade ühiseks pressikonverentsiks on valmis. Riigijuhid istuvad järgmises järjekorras: Volodõmõr Zelenskõi, Angela Merkel, Emmanuel Macron ja Vladimir Putin.

Tänane Normandia neliku (Ukraina, Venemaa, Saksamaa ja Prantsusmaa) kohtumine riigipeade tasandil oli esimene üle kolme aasta. Hetkel käivad esimesed kahepoolsed kõnelused Volodmõr Zelenskõi ja Vladimir Putini vahel. Jutuajamine peaks kestma umbes pool tundi, räägivad ajakirjanikud kohapeal. Ühine pressikonverets toimub uue ajakava kohaselt Eesti aja järgi kell 22. Hiljem peaks toimuma ka riigipeade ühine õhtusöök.

Teated Pariisist: nn Normandia neliku kohtumine on läbi, ent veel enne, kui toimub ühine pressikonverents, kohtuvad Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Venemaa president Vladimir Putin ka kahepoolselt.

Tähelepanu on pälvinud ka Ukraina president Zelenskõi autovalik - nimelt saabus ta tippkohtumisele mahtuniversaal Renault Espace'iga. Sellega erines ta selgelt teistest riigipeadest, kes tulid kohtumispaika luksusmasinatega. "Ilmselt peab Ukraina pool seda transpordivalikut selgitama," leidis selle peale saatejuht propagandakanali Rossija 24 eetris.

Esimene Normandia formaadis riigipeade tasemel kohtumine toimus 2014. aasta suvel. Pärast seda on riigid korduvalt kohtunud ministrite, diplomaatiliste nõunike ja nende asetäitjate tasemel. Viimane Normandia neliku tippkohtumine toimus Berliinis 19. oktoobril 2016. Toona oli Ukraina president veel Petro Porošenko ja Prantsusmaa president François Hollande.

Tundub, et riigipeade kohtumine venib algselt kavandatust pikemaks või ei ole nad veel lihtsalt ajakirjanike ette jõudnud. Ühine pressikonverents pidanuks päevakava järgi algama viie minuti eest.

Lisaks Zelenskõile kuuluvad Ukraina delegatsiooni välisminister Vadõm Prõstaiko, siseminister Arsen Avakov, energeetikaminister Oleksi Oržel, julgeolekuteenistuse ülem Andrii Bakanov ja Ukraina relvajõudude ülema kohusetäitja Ruslan Khomtšak.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pressiesindaja ütles eile, et riigipea tõstatab kohtumisel kolm teemat - vangide vahetuse, püsiva relvarahu kehtestamise ja vägede väljaviimise Donbassist. Tema sõnul on kahel esimesel küsimusel otsene seos inimelude säästmisega. "Viimane on aga Donbassi aladel kohalike valimiste korraldamise üheks tingimuseks," rõhutas pressisekretär.

Tänaselt kohtumiselt ei eeldata laiaulatusliku rahulepingu saavutamist, kuid diplomaadid loodavad, et see aitab luua usaldust Putini ja Zelenskõi vahel. Diplomaadid rõhutavad, et Krimmi küsimust sel nn Normandia neliku kohtumisel ei arutata.

Tippkohtumise osalised istuvad endiselt ümarlaua taga. Ees on riigipead, nende taga delegatsioonide liikmed. Venemaa delegatsiooni kuuluvad näiteks presidendi nõunikud Juri Ušakov ja Vladislav Surkov ning välisminister Sergei Lavrov. Neli riigijuhti poseerisid enne kohtumise algust ka kaamerate jaoks, kuid ei lausunud sõnagi.