Ooperitäht Plácido Domingo vabandas seksuaalse ahistamise eest ja võttis täieliku vastutuse

Mitmed naised on väitnud, et Domingo püüdis sundida neid seksuaalsuhetesse, meelitades töökohtadega, ja karistas neid mõnikord ametialaselt, kui nad tema lähenemiskatsed tõrjusid. Oma avalduses väidab Domingo, et see ei ole kunagi olnud tema kavatsus.

„Ma mõistan nüüd, et mõned naised võisid karta ennast ausalt väljendada mure pärast, et nende karjäär võib saada negatiivselt mõjutatud, kui nad seda teevad. Kuigi see ei olnud kunagi minu kavatsus, ei tohiks kedagi kunagi nii tundma panna,” teatas Domingo.

Domingo ütles, et tahab tuua ooperimaailma positiivse muutuse, nii et kellelgi teisel ei oleks enam sama kogemust, ning väljendas lootust, et tema vabandus julgustab ka teisi sama tegema.

Domingo karjääri Euroopas on skandaal vähem mõjutanud kui USA-s. Ta on pärast süüdistuste ilmnemist esinenud Austrias, Ungaris ja Venemaal.