Ööpäevaga registreeriti Rootsis rekordarv koroonasurmasid, ent sealsed eksperdid on muretud

Rootsis on koroonaviiruse tõkestamise meetmed olnud võrreldes paljude teiste riikidega suhteliselt leebed ja kurssi pole muudetud.

Daily Mail vahendab, et riiklik epidemioloog Anders Wallensten sõnas täna ajakirjanikele, et vabatahtlikud piirangud jätkuvad veel mõnda aega, ent ei tunta vajadust meetmeid kohustuslikuks muuta.

Riigis on inimestele antud soovituslikud reeglid, kuidas käituda ning distantsi hoida. Samas on haridusasutused avatud, samuti ka kohvikud ning restoranid. Kuni 50 inimese osalusel toimuvad kogunemised on lubatud. Ilm on praegu soe ning eriti just pealinnas Stockholmis kohvikutesse rahvast jätkub. Ka parkides ja mujal kogunetakse, et ilusat ilma ja kaaslaste seltskonda nautida.

Sealsed terviseksperdid viitavad, et tänase suure numbri taga võib olla ka see, et nädalavahetusel ja selle järel esmaspäeval ei jõudnud kogu statistika kesklaborisse kokku. Näiteks üleeile registreeriti ametlikult 29 uut surma, esmaspäeval aga 40. Täna aga öeldi, et kokku oli neid vähemalt 94, osa neist aga kajastub viimase ööpäeva statistikas.

Taolisi probleeme üldstatistikaga esineb ka muudes riikides, näiteks Eestis. Mitmetel juhtudel on meie terviseamet viidanud, et statistikat on korrigeeritud. "Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada," seisab igapäevases pressiteates, kus ööpäev kokku võetakse.

Mis aga Rootsisse puutub, siis isegi kui ööpäevade arvestuses kuidagi statistikat korrigeerida, on surmade arv suur. Kui vaadata koondstatistikat, siis praeguseks on riigis koroonaviiruse tagajärjel surnud 1765 inimest, juhtumeid kokku on 15 322 (täna lisandus 545 uut nakatunut, muutus on 3,69 protsenti).

Wallensten arvab, et viiruse leviku kõrgpunkt olla Rootsis tegelikult juba ületatud. Riigis on ka mitmed terviseeksperdid avaldanud arvamust, et märgatav osa inimestest pealinna Stockholmi piirkonnas on juba koroonaviirusesse nakatunud ning terveks saanud (üldjuhul sümptomite ilmnemiseta), mis piirab nende hinnangul samuti viiruse edasist levikut.