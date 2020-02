Ööpäevaga kasvas Hiinas viirusesse nakatunute arv 2600 võrra

Ametnikud teatasid laupäeva hommikul 2641 uuest koroonaviiruse juhtumist ja 143 surmast viimase 24 tunni jooksul, kasvatades üleüldise nakatunute arvu üle 66 000 ja surnute arvu 1523-ni, vahendab uudistekanal The Guardian.

Ühtlasi teatas Egiptus reedel esimesest koroonaviiruse juhtumist Aafrikas. WHO (maailma terviseorganisatsioon) on avaldanud muret, et mitmetesse riikidesse levinud koroonaviirus võib kujutada kõrget ohtu maades, mille tervishoiusüsteem on nõrk.

Haigusjuhtumite arv tegi sel nädalal suure tõusu Hiina Hubei provintsis, kus hakati kinnitatud haigusjuhtumite hulka lugema ka „kliiniliselt diagnoositud juhtumeid”. See tähendab neid patsiente, kellel on sümptomid ja kellel kompuutertomograafuuring näitab nakatunud kopse, mitte ainult neid, kellele on tehtud standardsed nukleiinhappetestid.