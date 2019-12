Onupojapoliitika Habsburgide moodi: verepilastus viis dünastia hääbumiseni

Teadlased on oletanud, et meest võis sarnaselt tema sugulastele vaevata geneetiline haigus, mis tootis liiga palju kasvuhormooni. Selle kannatajatel on tavaliselt suuremad käelabad ja jalad, lisaks tavatult suur nina, lõug ja otsaesine. Haiguse kannatajad peavad rinda pistma liigesevalude ning kehva silmanägemisega.

Carlos II oli haige sünnist saati, teda koheldi kuni kümnenda eluaastani kui titte, sest mees ei mõistnud korralikult rääkida ega kirjutada. Kõndima olevat kõrgest soost Carlos hakanud alles 8-aastaselt. Väidetavalt vaevles mees epilepsiahoogude all, juba kolmekümnendates olevat ta seniilsuse märke näidanud. Carlose füüsilise tervise halvenedes muutus samamoodi kehvemaks mehe vaimne seisund.

20-aastast Carlos II kirjeldas nuntsius ehk paavsti diplomaatilist esindaja pigem lühikese ning inetu mehena. “Tal on pikk kael ja nägu, alahuul tüüpiline tema vereliinile,” märkis nuntsius. Carlos II silmad olid sinised ning nahk äärmiselt hele. Mehe juuksed olid blondid ja kõrvade taha lükatud. Väidetavalt ei olnud Carlos II rüht kiita, ta suutis end sirgeks ajada vaid kõndides. Lisaks oli ta keha olnud sama nõder kui ta mõistus. “Vahepeal ilmutab ta intelligentsi märke, aga mitte praegu. Praegu on ta pikaldase mõtlemisega ning ükskõikne, kohmetu ja laisk, nähes välja üllatunud,” teatas nuntsisus. Kõrgest soost Carlos II oli väidetavalt igasuguse tahtejõuta, mistõttu oli meest lihtne manipuleerida.

Briti diplomaat Alexander Stanhope nentis kirjas Shewsbury hertsogile, et Carlos II on suure isuga ning neelab suhupistetu tervelt alla, kuna ta alalõug on nii väljaulatuv, et ülemised ning alumised hambad ei lase toitu närida.

Elutee lõpus oli Carlost hakanud huvitama surm ning surnud inimesed, mille tõttu olevat ta palunud surnud sugulaste kehad üles kaevata, et neid vaadata ja katsuda. Mees suri napilt enne 39. sünnipäeva.