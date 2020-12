Õnnetuste uurimise ametkonnad taotlevad seaduste muutmist Estonia vraki uurimiseks

Eesti Ohutusjuurdluskeskus (OJK), Rootsi Riigi Avariikomisjon (SHK) ja Soome Õnnetuste Uurimise Keskus (OTKES) allkirjastasid OJK palvel koostöömemorandumi, milles kirjeldatakse reisiparvlaev Estonia esialgse hinnangu andmise uurimistoiminguid ja kaardistatakse tulevast tegevust.

„1995. aasta veebruaris leppisid Eesti, Rootsi ja Soome valitsused kokku reisiparvlaev Estonia vraki hauarahus. Aluse uppumispaigas ja seda ümbritsevas piirkonnas keelati sukeldumine ja muu tegevus, mis võiksid ohvrite hauarahu häirida.

Lisaks Eestile, Rootsile ja Soomele on rahvusvahelise hauarahukokkuleppe allkirjastanud mitmed riigid. Rahvusvaheline hauarahukokkulepe on Eesti, Rootsi ja Soome riiklikus seadusandluses erinevatel viisidel arvesse võetud.

Otsus selle kohta, kas veealused uurimistoimingud on vältimatud, on Eesti kätes. Eesti otsustab selle põhjal ka võimalike uurimistoimingute läbiviimise.

Õnnetuste uurimise ametkonnad teadvustavad endale, et praegune seadusandlus ei luba veealuseid uurimistoiminguid Estonia vraki läheduses, ning on Eesti juhtimisel teavitanud riikide valitsusi praeguse hetke uurimistegevuse olukorrast ja võimaliku edasise tegevuse vajalikkusest. Riikide reegleid uuritakse ja nende võimalikud muudatused tehakse rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelisi lepinguid austades.”

„Me peame läbi viima kere, kahjustuste ja kahe augu täiendavaid uuringuid,” ütles SHK peadirektor John Ahlberk pressikonverentsil Stockholmis, vahendab Aftonbladet.

Tahetakse ka põhjast üles tuua laeva väiksemaid osi.

„Auku keres ei avastatud 1990. aastatel läbi viidud sukeldumistel. See on põhjus, miks me nüüd seda teeme. Et need olid meie jaoks uued andmed,” ütles Ahlberk.

Tahetakse ka dokumenteerida merepõhi vraki ümber. Veel tahetakse võtta proove laevakerest ja merepõhjast Estonia ümber.

Hauarahuseadust ei tühistata, vaid muudetakse. Tahetakse tagada, et rahvusvahelise hauarahukokkuleppe järgi ei oleks uued uuringud karistatavad.

Rootsi siseministri Mikael Dambergi sõnul võidakse Rootsis seadusemuudatused teha järgmise aasta alguses.