Omski haigla arstid tegid ootamatult kannapöörde: mürgitust Navalnõil ei ole

Vaid tund aega varem väideti Navalnõi meeskonnale, et mehe verest leiti "surmavat ainet". "Ametnike väitel kujutab see aine ohtu mitte ainult Aleksei, vaid ka tema ümber olevate inimeste elule," ütles haiglas viibiv Navalnõi korruptsioonivastase võitluse fondi direktor Ivan Ždanov.

Omski erakorralise meditsiini haigla pressiesindaja saabus aga pärastlõunal ajakirjanike ette teatega, et mingisugust mürgitust Navalnõil pole. "Arstid ei usu, et ta mürgitati," ütles ta. "Ma arvan, et diagnoos "mürgitus" on endiselt meie mõtetes. Kuid me ei arva, et patsient oleks mürgitatud. Jälgi mürkidest tema kehas pole."

Ta lisas, et arstid on diagnoosi juba kindlaks teinud, kuid seda ei avaldata meediale.

44-aastane opositsioonijuht lendas neljapäeval lennukiga Tomskist Moskvasse, kui ta järsku haigestus ja teadvuse kaotas, ajendades kaptenit tegema erakorralise maandumise Omskis. Ta on intensiivravis koomas ning opositsioon usub, et ta mürgitati.

Ühtlasi teatas Omski haigla esindaja, et luba opositsiooniliidri välismaale ravile viimiseks ei anta, sest patsient on transportimiseks endiselt liiga haige.

"Me ei saa lubada, et teda sugulaste hoole all transporditakse, sest patsiendi seisund valmistab meile muret," ütles hommikul haigla peaarst. "Kõik võib juhtuda. Isegi halvim võib juhtuda.”

Viimane pages seejärel küsimustele vastamata oma kabinetti, kust hiljem leidsid opositsiooni esindajad aga eest hoopis väidetavalt julgeolekuteenistustesse kuuluvad pintsakutes mehed, kes olid nendega rääkides äärmiselt kidakeelsed.

Это фотография из кабинета главврача омской больницы. В нем сидят три человека в костюмах и масках, то ли из фсб, то ли из ск. Не представляются. Разговаривают с удовольствием на отвлеченные темы, на вопросы об Алексее не отвевают. Врача в кабинете нет pic.twitter.com/vStFtktObl — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020