Omski arst: Navalnõi seisundi võisid põhjustada alkohol ja ebaõige toitumine

„See on ka seedimisega seotud faktor, see tähendab toitumise ja võimaliku alkohoolsete jookide tarbimise faktorid. See on dieedist kinnipidamata jätmise faktor või mingisuguste dieetide pidamine. Peamised põhjused on reeglina just need. Aga see, et ainevahetuse häired olid, on kinnitatud laboratoorsete testidega,” ütles Sabajev.

Sabajevi sõnul on tõenäoline, et patsiendil oli kõhunäärme talitlushäire, mis tekitas veresuhkru järsud kõikumised, mis haiglas viibimise lõpuks õnnestus stabiliseerida.

Sabajev tuletas ka meelde, et arstide konsiilium jäi diagnoosi „süsivesikute ainevahetuse häire” juurde.

Navalnõil hakkas halb 20. augustil lennul Tomskist Moskvasse. Lennuk tegi hädamaandumise Omskis, kus arstid diagnoosisid ainevahetuse häire, mis kutsus esile veresuhkru taseme järsu languse. Mingeid mürke Navalnõi verest väidetavalt ei leitud.

Navalnõi viidi aga Saksamaale Berliini Charité haiglasse. Saksa võimud teatasid, et Navalnõi mürgitati Novitšoki grupi närvimürgiga. Seda kinnitasid ka Prantsusmaa ja Rootsi laboratooriumid.