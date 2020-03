Olulised vastused COVID-19 koroonaviiruse kohta: kuidas see levib, mis on sümptomid?

Maailma terviseorganisatsioon (MTO) rõhutab, et viirus levib piisknakkusena. See tähendab, et viirus on võimalik saada nakatunud inimese ligidal seistes, sest see võib lisaks kaugemale levivatele köha- või aevastusepiiskadele esineda ka haige väljahingatavas õhus. Põhimõtteliselt võib seega nakkust edasi kanda ükskõik mil viisil nakatunu poolt välja hingatav õhk. Seetõttu tulekski inimestest püsida vähemalt 2-3 meetri kaugusel.

Teoreetiliselt võib viirus piiskadena õhus püsida kuni kolm tundi, kuid teadlased viitavad, et enamasti see nii kaua siiski õhus ei püsi. Seda, kui kaua haigustekitajad õhus levida võib, mõjutavad paljud tegurid - päikesevalguse hulk, temperatuur ja muud mõjurid, kuid teadlased veel kaardistavad seda, kuidas need täpselt viiruse elueale mõjuvad.

Veel üheks oluliseks nakkuse leviku viisiks on ka pinnad. Kui näiteks keegi köhib või hingab pinnale, siis jäävad piisad ka sinna püsima ning pinna puutumisel ja pärast kätega oma näopiirkonna või ka silmade katsumisel on samuti võimalik haigestuda.

Kuigi teadlased tegelevad veel täpsete mõõtmistega, kaua viirus pindadel ellu jääda suudab, näitavad esialgsed teadusuuringud, et haigus suudab eri pindadel ellu jääda väga erinevalt. Võimalik, et näiteks plastist ja roostevabast terasest pindadel elutseb haigustekitaja koguni mitu päeva. Seetõttu on hädavajalik pindade desinfitseerimine ja pidev kätepesu (vähemalt 20 sekundit). Samuti on oluline köhatada või aevastada kas salvrätti või küünarvarde, vastasel juhul satub viirus kätele ning sealtkaudu ka kõiksugu pindadele.

Millised on COVID-19sse haigestumise sümptomid?

COVID-19 on tervisespetsialistide jaoks nõnda murettekitav ja ka üleilmseks pandeemiaks arenenud seetõttu, et esinevad sümptomid võivad inimeseti väga palju erineda. Nii mõnigi inimene võib haiguse läbi põdeda nii, et peab seda tavaliseks külmetuseks, kohati isegi täiesti ilma sümptomiteta.

Ka ilma sümptomiteta nakatunud inimesed on aga jätkuvalt nakkusohtlikud, levitades haigust näiteks väljahingatavas õhus leiduvate piiskadega. Samas rõhutab Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskus (ECDC), et selline levikuviis on hetkel veel ebaselge ning seda uuritakse.

Mis aga üldse COVID-19 koroonaviiruse sümptomiteks on? Maailma terviseorganisatsioon viitab, et hetkel on pidev uurimine käimas ning ajas lisandub uusi võimalikke sümptomeid, kuid kõige levinumad haigusnähud kergemate juhtude puhul on järgnevad: