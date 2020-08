Olukord Eesti ümbruses: Leedus lisandus 32, Soomes 21 ja Lätis 18 koroonaviiruse juhtu

Leedus kasvas koroonaviirusse nakatunute arv viimase ööpäevaga 32 võrra 2726-ni.

Juhtumitest kuue puhul oli tegemist hiljuti välismaalt saabunud inimestega, samas kui 21 puhul tuvastati nakatumine pärast kokkupuudet haigestunud lähikondsega. Vähemalt kuue inimese puhul ei ole aga teada, kust nad nakkuse said, teatas Leedu terviseamet kolmapäeval.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Leedus jätnud 85 inimest.

Soomes tuvastati viimase 24 tunni jooksul 21 uut koroonaviirusesse nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv kasvas 8002-ni. Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses neli inimest (neli vähem kui päev varem), kellest üks on intensiivravil. Viiruse tagajärjel on elu jätnud 335 inimest, teatas Soome terviseamet.

Lätis analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 2290 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 18 osutusid positiivseks.

11 inimest said nakkuse lähikondselt, kaks naasid sellega välismaalt ja kolme puhul pole nakkusallikas teada, teatas Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Kokku on COVID-19 Lätis diagnoositud 1360 inimesel, kellest 33 on jätnud oma elu. Haiglaravi vajab Lätis kolm COVID-19 patsienti, kellest ükski ei ole intensiivravil.