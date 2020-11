Olukord Eesti naabruses: Venemaal tuli juurde rekordarv, Leedus pea 900 nakatunut

Venemaa +18 665

Venemaal tuli ööpäevaga juurde 18 665 uut koroonaviirusega nakatunut, mis on kogu pandeemia aja kõrgeim näitaja, teatas operatiivstaap täna hommikul.

Juhtumitest 5261 diagnoositi Moskvas, 896 Peterburis ja 365 Nišni Novgorodis.

Operatiivstaabi teatel suri ööpäeva jooksul 245 koroonaviirusega nakatunut, millega nende koguarv kasvas 28 235-ni, mida on 1.73% kõigist ametlikest nakatunutest, keda on tänase seisuga kokku 1 636 781.

Leedu +895

Leedus kasvas koroonaviirusse nakatunute arv viimase ööpäevaga 895 võrra 15 719-ni. Terviseameti teatel nakatus suurem osa inimestest kokkupuutel juba teadaoleva nakatunuga, samal ajal kui 153 juhtumi puhul ei ole nakkusallikas veel teada, vahendab Leedu Delfi.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Leedus jätnud tänaseks 166 inimest, neist 29 sel nädalal ja omakorda üks viimase ööpäeva jooksul.

Soome +178

Soome terviseameti teatel tuvastati viimase 24 tunni jooksul 178 uut koroonaviirusega nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv kasvas 16 291-ni. Viimase nädalaga on Soomes juurde tulnud 1443 uut nakatumist, vahendab Yle.

Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 48 inimest, kellest kümme on intensiivravil. Viiruse tagajärjel on oma elu jätnud 358 inimest.