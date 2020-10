Olukord Eesti naabruses: Venemaal tuli juurde pea rekordarv, Leedus üle 250 ja Soomes üle 100 COVID-nakatunu

Venemaa +15 099

Venemaal tuli ööpäevaga juurde 15 009 uut koroonaviirusega nakatunut, mis on pandeemia suuruselt teine näitaja, teatas operatiivstaap täna hommikul.

Ööpäeva jooksul tuvastati pealinnas Moskvas 4610, Peterburis 647, Moskva oblastis 460, Rostovi oblastis 289 ja Nižni Novgorodi oblastis 288 uut nakatunut.

Operatiivstaabi teatel registreeriti surmajuhtumeid ööpäevaga 185, millega nende koguarv kasvas 24 187-ni, mida on 1.73% kõigist ametlikest nakatunutest, keda on tänase seisuga kokku 1 399 334.

Soome +131

Soome terviseameti teatel tuvastati viimase 24 tunni jooksul 131 uut koroonaviirusega nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv kasvas 13 424-ni.

Viimase nädalaga on Soomes juurde tulnud 1426 uut nakatumist, vahendab Iltalehti.

Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 50 inimest (18 enam kui nädala eest), kellest kuus on intensiivravil. Viiruse tagajärjel on oma elu jätnud 351 inimest, teatas Soome terviseamet.

Leedu +252

Leedus kasvas koroonaviirusse nakatunute arv viimase ööpäevaga 252 võrra 7521-ni, teatas sealne terviseamet täna hommikul.

Tervishoiutöötajate sõnul nakatus 185 inimest kokkupuutel juba teadaoleva nakatunuga, samal ajal kui 62 juhtumi puhul ei ole nakkusallikas veel teada. Vähemalt viis inimest saabusid haigena välisriigist: kaks Belgiast ning üks Poolast, Ukrainast ja Venemaalt, vahendab Leedu Delfi.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Leedus jätnud tänaseks 113 inimest. Veel enam kui 20 nakatunut on surnud seoses kaasnevate haigustega.

Läti +59

Lätis diagnoositi viimasel ööpäeval koroonaviirus 58 inimesel, teatas sealne nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus pühapäeval.

Haiglaravil on Lätis koroonaviirusega seoses 71 inimest, kellest kuue seisund on raske. Ööpäeva jooksul jättis elu üks patsient.

Kokku on Lätis koroonaviirus diagnoositud 3450 inimesel, kellest 44 on jätnud oma elu.