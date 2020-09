Olukord Eesti lähiriikides: Leedus ja Soomes tuli juurde umbes sada uut koroonajuhtumit

Leedus kasvas koroonaviirusse nakatunute arv viimase ööpäevaga 111 võrra 4295-ni, teatas sealne terviseamet täna hommikul.

Tervishoiutöötajate sõnul nakatus 81 inimest kokkupuutel juba teadaoleva nakatunuga, samal ajal kui 29 juhtumi puhul ei ole nakkusallikas veel teada. Vähemalt üks inimene saabus haigena välisriigist: Venemaalt.

Alles neljapäeval teatas Leedu suurimast ühepäevasest kasvust nakatunute arvus alates pandeemia algusest, kui juurde tuli 138 uut koroonaviirusse nakatunut.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Leedus jätnud tänaseks 89 inimest. Veel 17 nakatunut on surnud seoses kaasnevate haigustega.

Soomes tuli juurde 93 juhtumit

Soomes tuvastati viimase 24 tunni jooksul 93 uut koroonaviirusse nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv kasvas 9577-ni. Viimase kahe nädalaga on Soomes juurde tulnud 1020 uut nakatumist, mida on umbes poole rohkem kui eelneval kahenädalasel perioodil.

Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 21 inimest, kellest kaks on intensiivravil. Viiruse tagajärjel on oma elu jätnud 343 inimest, teatas Soome terviseamet.

Lätis lisandus 29 uut nakatunut

Lätis analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 2520 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 29 osutusid positiivseks.

Vähemalt kaks inimest naasid haigusega välismaalt (Ukrainast), veel 17 said selle oma lähikondselt ning 10 puhul pole nakkusallikas veel teada, teatas Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Kokku on COVID-19 Lätis diagnoositud 1654 inimesel, kellest 36 on jätnud oma elu. Haiglaravi vajab Lätis viis COVID-19 patsienti (kaks rohkem kui päev varem), kellest ükski ei ole intensiivravil.