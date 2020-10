Olukord Balti riikides: Leedus tuvastati üle 400, Lätis üle 200 COVID-nakatunu

Tänase statistika kohaselt tõusis nakatunute koguarv 415 võrra 9993-ni. Juhtumitest 2724 diagnoositi selle nädala jooksul, samal ajal kui aktiivsete juhtumite arv on viimase seisuga 5740, vahendab Leedu Delfi.

Tervishoiutöötajate sõnul nakatus 92 inimest kokkupuutel juba teadaoleva nakatunuga, samal ajal kui 320 juhtumi puhul ei ole nakkusallikas veel teada. Vähemalt kolm inimest saabusid haigena välisriigist: Prantsusmaalt, Soomest ja Norrast.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Leedus jätnud 137 inimest, neist 21 sel nädalal ja omakorda viis viimase ööpäeva jooksul.

Läti +211

Viimase ööpäevaga kinnitati Lätis 211 uut koroonaviirusega nakatumise juhtumit ja hospidaliseeriti 22 patsienti, teatas sealne Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (SPKC).

Tänase seisuga on Lätis koroonaviirus diagnoositud 4678 inimesel, mida on 1098 võrra rohkem kui nädala eest. Aktiivseid juhtumeid on 3321, mida on 1200 võrra enam kui nädal tagasi, vahendab Läti Delfi.

Tervishoiuteenistuse teatel on praegu haiglas rekordarv ehk 146 COVID-19 patsienti, kellest 138 seisund on raskuselt keskmine ja kaheksa seisund raske. Vaid nädal tagasi oli Lätis haiglaravil kokku 71 koroonapositiivset inimest.

Veelgi rohkem aga valmistab Lätis muret see, et ööpäevaga tehtud 4458 testist olid positiivsed 4,7% - ja nii juba mitmendat päeva järjest. Tervishoiuekspertide sõnul tähendab selle näitaja tõusmine üle 3%, et viirus levib kontrollimatult.

Oma elu on jätnud Lätis 56 inimest, neist kaks viimase ööpäeva jooksul.