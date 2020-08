Olukord aina halveneb: koroonahaige Julia Tõmošenko pandi juhitavale hingamisele

Väljaanne RBC-Ukraina kirjutab, et Tõmošenko kehatemperatuur pole langenud alla 39 kraadi ning olukord on kriitiline.

"Jah, kahjuks on see tõsi. Test näitas, et Julia Volodõmõrovnal on COVID-19," teatas tema pressiesindaja Marina Soroka pühapäeva hommikul.

"Tema seisundit hinnatakse raskeks. Palavikku on kuni 39 kraadi. Võitleb!" märkis Soroka üleeile.

RBC-Ukrana andmetel on haigestunud ka Tõmošenko tütar Jevgenia ja tolle abikaasa Artur. Nende sümptomid aga pole rasked.

Tõmošenko oli Ukraina peaminister aastatel 2005 ja 2007-2010. 2011. aastal mõisteti talle peaministriks oleku ajal ametivolituste ületamise eest seitsmeaastane vanglakaristus. Tõmošenko toetajad ja mitmed lääneriigid pidasid kohtuasja poliitiliseks arveteõienduseks. Ta vabanes vanglast 2014. aastal toonase Ukraina revolutsiooni päevil.

Tõmošenko on erakonna Batkõvštšina juht.