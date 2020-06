Oklahoma politseimajor: tulistame mustanahalisi vähem kui me võiks

Oklahoma osariigis asuva linna politseimajor Travis Yates esines üleriigilises ajakirjanduses tähelepanu pälvinud sõnavõtuga kohalikus raadiosaates, vahendab USA Today.

Arutledes statistika üle, mis viitab, et mustanahalisi ameeriklasi tulistab politsei palju tõenäolisemalt kui nende valgeid kaasmaalasi, ütles Yates: „Kui mõni grupp paneb toime rohkem kuritegusid, vägivaldseid kuritegusid, ja kui korrakaitse peab nendega rohkem kokku puutuma, siis see arv kasvab. Kes maailmas saab täie tõsidusega mõelda, et meie tulistamised peaksid olema otseses vastavuses rahvaloenduse andmetega? See on hullumeelsus. ”

Yates jätkas: "Kõik uuringud väidavad, et tulistame afroameeriklasi umbes 24 protsenti vähem, kui arvatavasti peaksime, lähtudes toime pandud kuritegudest." USA politseijõududele süüks pandud süstemaatilisest võimu kuritarvitamisest ja rassismist rääkides, ütles ta aga: "Seda lihtsalt ei ole."