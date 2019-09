Õiguseksperdid: Briti ülemkohus otsustab Johnsoni valitsuse kahjuks

Õigusekspertide kogukonnas on üha suurem usk, et kohus langetab otsuse Johnsoni valitsuse vastu, mis tähendaks tõsist kaotust tänasele peaministrile, sundides teda saadikuid tagasi Westminsterisse kutsuma.

Võimalus, et kohus otsustab peaministri kahjuks, on viimas Suurbritannia "tõsisesse põhiseaduslikku kriisi", ütles Guardianile pikaaegne õigusametnik, soovides jääda anonüümseks. Ta lisas, et usub ka, et valitsus kaotab kohtus.

Algul arvasid vähesed, et kohus võiks otsustada, et peaminister Johnsoni soovitus kuningannale (parlament viieks nädalaks puhkusele saata) oli ebaseaduslik. Viimase kolme päeva jooksul toimunud istungite järel on aga enamus ekspertidest otsustanud järsult oma meelt muuta.

"Teadlike vaatlejate seas on hakanud domineerima hinnang, et valitsus kõnnib õhukesel jääl ja kaotab," lausus Londoni Ülikooli õigusteaduse professor Philippe Sands.

11-liimelise kohtunikekogu president Lady Hale ütles, et otsuseni loodetakse jõuda uue nädala alguses. "Me muretseme üksnes peaministri otsuse seaduslikkuse üle soovitada Tema Majesteedil (kuningannal) kõnelda parlamendis just neil kõnealustel kuupäevadel," selgitas ta.