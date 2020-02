Õigeksmõistmise üle juubeldav Trump nimetas oma vastaseid rämpsuks ja räpakottideks

Trump lasi endast auru välja enam kui tunni, loetledes „tigedate ja õelate” inimeste nimesid, kelle hulgas olid esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, esindajatekoja luurekomitee esimees Adam Schiff ja Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine direktor James Comey. Oscari vastuvõtmise kõne sarnaselt tunnustas Trump ükshaaval „sõjameestest” vabariiklasi, kes teda kongressis ja televisioonis toetanud on.

„Nüüd on meil see oivaline sõna. Ma ei arvanud kunagi, et see nii hästi kõlab,” ütles Trump. „Seda nimetatakse „täielikuks õigeksmõistmiseks”.”

„See ei ole tegelikult pressikonverents. See ei ole kõne. See ei ole midagi,” ütles Trump ühel hetkel. „See on tähistamine.”

Trump kuulutas, et Vabariiklik Partei ei ole kunagi olnud ühtsem ja ennustas, et õigeksmõistmisest saadud tõuge viib tema tagasivalimiseni novembris.

Trump ennustas samas ka, et peab ilmselt läbi tegema uue tagandamisprotsessi, võib-olla millegi sellise eest nagu punase tulega tänava ületamine.

„Me peame ilmselt tegema seda uuesti, sest need inimesed on läinud täiesti hulluks,” ütles Trump.

Enne seda valas Trump oma viha välja ka riiklikul palvehommikusöögil Washingtonis, kus on tavaliselt kombeks parteilisi erimeelsusi vältida.

„Nagu kõik teavad, on mõned väga ebaausad ja korrumpeerunud inimesed pannud minu pere, meie suurepärase maa ja teie presidendi läbi tegema kohutavat katsumust,” lausus Trump.

Trumpi avaldused olid eriti hämmastavad pärast teisi kõnesid, milles avaldati kahetsust „solvamis- ja lõhestumiskriisi” üle ning kutsuti armastama oma vaenlasi.

„Mulle ei meeldi inimesed, kes kasutavad oma usku õigustuseks selle tegemiseks, mille kohta nad teavad, et see on vale,” ütles Trump, vihjates ilmselt oma pikaaegsele kriitikule, senaator Mitt Romneyle, kes viitas oma usule, kui hääletas ainsa vabariiklasena Trumpi tagandamise poolt.