Õhustik Venezuela piiridel üha pingelisem: osa sõjaväelastest pani relvad maha, ent humanitaarabi riiki endiselt ei pääse

Äärmussotsialistist Maduro andis sõjaväelastele korralduse inimesi üle piiri mitte lubada, viies olukorra eskaleerumiseni, mis päädis täna hommikul vähemalt kahe inimese hukkumisega, vahendab uudistekanal BBC.

Tuhanded inimesed tulid täna opositsioonijuhi ja de jure riigipea kohusetäitja Juan Guaido üleskutsel piirile Colombiaga, et aidata keelust hoolimata humanitaarabi kodumaale tuua, trotsides võimude korraldust ajal, mil enamus rahvast on juba pikka aega igapäevaselt silmitsi nii toidu- kui erinevate esmatarbekaupade, sh ravimite täieliku puudusega.

Teateid on vägivaldsetest kähmlustest piirile kogunenute ja julgeolekujõudude vahel, ent ka mitmetest sõjaväelastest, kes on keeldunud rahvale vastu hakkamast ja lahkunud oma postilt, väidab BBC korrespondent. Tema sõnul avaldab valdav osa inimestest meelt rahumeelselt ja palub pelgalt sõduritel humanitaarabi üle piiri lubada.

Standoff at Simon Bolivar Bridge - Venezuelans begging their countrymen for aid to be allowed through #Venezuela pic.twitter.com/qO3gK6SfaX