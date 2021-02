Ohustatud Sumatra tiigrid põgenesid Indoneesia loomaiast, tappes talitaja

Aastavanused emastiigrid põgenesid Sinka loomaaiast pärast seda, kui mitu päeva kestnud paduvihmad põhjustasid maalihke, mis kahjustas nende aedikut, vahendab BBC.

Võimude teatel püüti üks tiiger kinni ja uimastati, teine aga lasti maha, kui loom muutus agressiivseks.

47-aastane talitaja leiti surnuna tiigrite aediku lähedalt reede õhtul pärast loomade pagemist. Tema kehal olid hammustusjäljed ja kriimustused, vahendab AFP.

Aediku lähedalt leiti ka terve hulk surnuid loomi, sh üks jaanalind ja üks ahv.

Tiigrite põgenemise järel käivitati ulatuslik otsinguoperatsioon, mille käigus suleti loomaia lähedal asuvad turismiatraktsioonid ja paluti inimestel siseruumides püsida.

Võimud lootsid mõlemad ohustatud tiigrid elusana kinni püüda, ent olid sunnitud ühe looma maha laskma, suutmata teda uimastada.

"Üritasime kõigepealt teda noolega uimastada, kuid see ei töötanud, nii et olime sunnitud tiigri maha laskma, sest ta käitus juba väga agressiivselt," ütles kohaliku looduskaitseagentuuri juht Sadtata Noor Adirahmanta AFP-le.

"Olime mures, et loomal õnnestub lähimasse linnaossa põgeneda," lisas ta. "Kuigi me püüdsime kõigest väest teda elusalt kätte saada, on meie prioriteet inimeste ohutus."

Tiigrite leidmiseks loomaaeda ümbritsevast tihedast metsast kasutati ka drooni. "Meil oli raskusi nende leidmisega," ütles kohaliku politseiülem CNN Indoneesiale.

Uimastatud tiiger toimetati tagasi loomaaeda ja ta on meditsiiniekspertide ööpäevaringse jälgimise all. Haruldasi Sumatra tiigreid on maailmas vähem kui 400 ja seega on nad äärmiselt ohustatud liik.