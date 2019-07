Õhurünnak tabas Liibüa põgenikekeskust: hukkus vähemalt 40 inimest

Otsetabamuse saanud hoones oli rünnaku ajal 120 migranti, kellest omakorda 80 sai vigastada. Hukkunute arv võib esialgse hinnanguga võrreldes samuti veel tõusta, tõdes päästeameti pressiesindaja Osama Ali.

ÜRO toetusega peaministri Fayez al-Serra juhitav Liibüa rahvusliku ühtsuse valitsus (GNA) süüdistas rünnakus Liibüa Rahvusarmee (LNA) nimelist rühmitust, mida juhib mõjuvõimas kindral Khalifa Belqasim Haftar, kes püüab pealinna vallutada, vahendab uudistekanal BBC News.

Ta on lubanud linna vabastada terroristlikest võitlejatest, öeldes, et ei lõpeta enne, kui Tripoli vallutab.

Liibüast sai Aafrikast Euroopasse suunduvate põgenike peamine transiidikoridor, sest inimkaubitsejatel õnnestus seal ära kasutada kaost, mis järgnes 2011. aasta ülestõusule.

Euroopa Liit rahastab riiki, et see ei laseks põgenikel Vahemere kaudu Euroopasse jõuda. ÜRO pagulasamet (UNHCR) kritiseeris hiljuti põgenike olukorda Liibüa kinnipidamiskeskustes, märkides, et riik ei ole põgenikele ohutu, sest neil tuleb kinnipidamise korral seal elada kohutavates tingimustes.