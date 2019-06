Õhupüssiga vehkinud mees põhjustas USAs geiparaadil paraja kaose: seitse inimest sai viga

BBC kirjutab, et Aftabjit Singh osales marsil koos oma elukaaslasega. Kui talle paistis, et üks mees lööb ta kallimale ligi, vihastas ta niivõrd, et võttis välja õhupüssi.

Mitmed inimesed väitsid hiljem politseile, et kuulsid laske, samas pole praeguseks tõestust leidnud, et Singh tule avas.

Siiski järgnes paras kaos, kuna relva märganud inimesed hakkasid karjuma ja tormasid edasi. Koos oli tuhandeid inimesi ja massihüsteeria tõttu kukkusid nii mõnedki ja said mööda trügivatelt inimestelt hoope. Meedikute abi vajas seitse inimest.

19-aastane Elizabeth Hernandez rääkis väljaandele, et ta kuulis valju müra ja hakkas jooksma. Ta varjus ühe restorani tualettruumi.

38-aastane Singh sai süüdistuse relva ebaseaduslikus omamises ja avaliku korra raskes rikkumises.

Juunis toimuvad geiparaadid üle maailma. Sümboolseks kuupäevaks on 28. juuni, mis tähistab aastapäeva 1969. aasta politseireidist New Yorgis. Politsei kimbutas toona ühte geipaari. Pärast seda sai hoo sisse ka LGBT+ liikumine.