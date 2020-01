Ohtliku viiruse mõju hakkab tunda andma kaugel selle epitsentrist, nakatunute arv kasvab kiiresti

USA välisministeerium käskis laupäeval kõigil USA Wuhani konsulaadi ameeriklastest töötajatel linnast lahkuda, sest Hiina keskosale seatud karantiin laienes, teatas sealse saatkonna esindaja. Ta ütles, et Ameerika Ühendriikide töötajate ja nende perekondade evakueerimine on vajalik koroonaviiruse levikust, tarnepiirangutest ja haiglate ülerahvastatusest põhjustatud häirete tõttu.

The Wall Street Journali teatel lahkub 230 inimest mahutav Boeing 767 Wuhanist täna.

Sümptomiteta nakatajad

Meditsiiniajakiri The Lancet avaldas reedel uuringu, mille järeldustes leiti, et uude koroonaviirusesse nakatunud inimesed võivad haigust levida ka siis, kui neil pole reaalseid gripisümptomeid.

Foto: HECTOR RETAMAL, AFP

Teadlased uurisid Hiina linnas Shenzhenis seitset perekonda, kellest viis olid sõitnud haiguspuhangu epitsentrisse Wuhani. Kaks neist puutusid sealses haiglas kokku nakatunud sugulasega. Päev hiljem pärast koju lendamist avastati, et kuuel pereliikmel on koroonaviirus, sealhulgas ühel, kes polnud Wuhanis käinud. Ühel viirusesse nakatunud lapsel ei esinenud aga mingeid sümptomeid, mis viitavad sellele, et haigestunud võivad viirust levitada teadmata, et neil see on.

"Järelduseks on, et uus koroonaviirus on võimeline kanduma inimeselt inimesele nii haiglas, kodus kui ka linnadevahelises keskkonnas," ütles teadustöö juht Yuen Kwok-yung ajalehele The New York Times. "Just see teebki selle uue haiguse raskesti kontrollitavaks."

Teadlased hoiatasid, et uuring piirdus viiruse varajaste juhtudega ja riskifaktoreid oli selles etapis keeruline hinnata. Nad aga rõhutasid, et oluline on patsientide võimalikult kiiresti karantiini paigutamine, võttes arvesse asümptomaatilise edasikandumise varaseid märke.