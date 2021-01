Ohtliku tüvega maadlev Suurbritannia avastas viie päevaga veerand miljonit nakatunut

Tegemist on kogu pandeemia aja kõrgeima näitajaga, ületades varasema rekordi päev varasemast, kui ööpäevaga tuvastati 55 892 uut koroonapositiivset, vahendab Metro.

Juba viiendat päeva järjest tuleb juurde enam kui 50 000 uut nakatunut, mida on pea kaks korda rohkem kui kõigest mõne nädala eest, kui riik esmakordselt koroonaviiruse uue, oluliselt nakkavama tüve levikust teatas. Võimud hoiatasid juba toona, et seda on pea võimatu kontrolli all hoida.

NEW: Saturday update of latest UK Covid data



The trend in test positivity since Christmas is genuinely scary, with lines climbing almost vertically in all English regions.



On Christmas eve 17% of tests in London came back positive. Four days later that was 24% and accelerating pic.twitter.com/N70QHlhxHM — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) January 2, 2021

Tervishoiuameti statistika kohaselt tõusis nakatunute koguarv laupäeval 2 599 789-ni. Ööpäeva jooksul teatati 445 koroonaviiruse kandja surmast, millega surmajuhtumite koguarv kasvas 74 570-ni. Enim suri inimesi Inglismaal, kus jättis elu 383 nakatunut vanuses 27 kuni 100.

Inglismaa rahvaterviseameti (NHS) meditsiinidirektor dr Yvonne Doyle tõdes, et "need numbrid on terav meeldetuletus, et 2020. aasta seljataha jätmine ei tähenda veel, et oleme pääsenud - levik on väga kõrgel tasemel ja oleme traagiliselt kaotanud hulgaliselt inimesi".

"Täna on olulisem kui kunagi varem, et me ei laseks raisku minna tohututel ohverdustel, mida me kõik eelmisel aastal tegime - peame viiruse leviku peatamiseks jätkama teistega distantsi hoidmist, käsi pesema ja maski kandma," rõhutas Doyle.

COVID-19: UK Trend in cases and & increase in last week.



All areas increased except for London. pic.twitter.com/2Fn1cTYBMb — Lisa McNally (@Lisa_McNally1) January 2, 2021

Tõsine kasv nakatunute arvus tuleb ajal, kui jätkuvad vaidlused selle üle, kas koolimajades tuleks lubada pärast jõulupuhkust uuesti tegevust jätkata. Haridusminister Gavin Williamsoni senise korralduse kohaselt tuleb uksed kaheks nädalaks sulgeda ainult pealinna Londoni koolidel.

Õpetajate ametiühingud soovivad, et valitsus laiendaks poliitikat kõigile Inglismaa koolidele, kuna kardetakse uute juhtumite kiiret kasvu. Juriidilist lahendust püüab leida riiklik õppealajuhatajate liit, kes on palunud haridusministeeriumil tõendada, et koolide avatuna hoidmine on ohutu. Ametiühingute väitel on pedagoogidel õigus keelduda kooli naasmast.

We’ve delivered over 1 million #coronavirus vaccines.



Tomorrow rollout of the @UniofOxford / @AstraZeneca vaccine begins - across every part of the UK - as we accelerate delivery of the coronavirus vaccine.



The end is in sight. pic.twitter.com/xUIDg6kGds — Matt Hancock (@MattHancock) January 3, 2021

Vaidluste taustal on jätkatud vaktsineerimisi ja tänaseks on kaitsesüsti saanud enam kui miljon inimest, teatas valitsus. Terviseminister Matt Hancock säutsus uudisest teatades, et „lõpp on silmapiiril”, ent mitmed eksperdid on hoiatanud, et vaktsineerimisi ei tehta piisavalt kiiresti, kaitsmaks haavatavat osa elanikkonnast.