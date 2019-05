Ohtlik olukord: kolm reisilennukit pääsesid Leedu kohal napilt kokkupõrkest

Leedu venekeelne Delfi kirjutab portaalile 15min.lt viidates, et 19. aprilli õhtul lendasid kolm tsiviilõhusõidukit Leedu kohal taevas samal kõrgusel.

Poola lennufirma LOT lennuk oli teel Varssavist Tallinnasse, Türgi lennufirma Corendon lennuk vedas turiste Soome linnast Oulust Kreeta saarel asuvasse Chaniásse ja Tuneesia lennufirma Nouvelair lendas Helsingist Tuneesiasse Monastiri linna.

Kõigi lennukõrgus oli 11 kilomeetrit. Leedu lõunaosas asuva Marijampolė valla kohal ristusid lennukite trajektoorid. Sellisel juhul oleks pidanud lennujuht lennukite kõrgusi muutma, kuid teadmata põhjustel ta sellist teavet ei edastanud.

Portaali 15min.lt andmetel leidis vahejuhtum aset väidetavalt lennujuhtide väsimuse tõttu. Kokkupõrget õnnestus vältida tänu õhus kokkupõrke vältimise süsteemi hoiatussignaali (TCAS) käivitumisele, pärast mida lennuk kiiresti kõrgust vahetas.

Leedu lennujuhtimisettevõte Oro Navigacija teatas täna, et vahejuhtumi ajal töötas öise vahetuse ajal piirkondlikus lennujuhtimiskeskuses neli inimest — vahetuse vanem ja kolm lennujuhti. “Meedia poolt levitatud info purjus või magama jäänud töötaja kohta ei vasta tõele — see registreeriti uurimise käigus objektiivsete kontrollivahenditega. Esialgne uurimine näitab, et intsidendi hetkel oli horistontaalne kaugus lennukite vahel vähemalt viis kilomeetrit ja vertikaalne kaugus vähemalt 200 meetrit,” kommenteeris riigiettevõte.

Oro Navigacija kinnitas, et kõiki vastutavaid struktuure — Euroopa lennuohutusametit, transpordi pädevusagentuuri ja justiitsministeeriumi — on intsidendist teavitatud.