Ohtlik koroonatüvi jõudis ka Rootsi: haigestunu saabus Suurbritanniast

Tervishoiuametnikud ütlesid erakorralisel pressikonverentsil, et uue ohtliku tüve esmajuhtum avastati Stockholmi lääni naabermaakonnast Sörmlandist, vahendab Dagens Nyheter.

Teadaolevalt saabus nakatunu hiljuti riiki Suurbritanniast, et veeta jõulupühad koos oma perega. Teiste pereliikmete koroonatestid andsid negatiivse tulemuse, ütles kohalik nakkushaiguste ekspert Signa Mäkitalo.

Haigestunul tekkisid sümptomid alles kodumaal. Ta kurtis tohutu väsimuse ja valude üle ning andis positiivse testi 21. septembril. "Täna saime teada, et see oli muteerunud viirusetüvi. Paraku ei ole see tõenäoliselt ainus juhtum, mis on Rootsi jõudnud," nentis Mäkitalo.

Terviseameti juhtivspetsialist Sara Byfors märkis, et kõigil inimestel, kes on hiljuti saabunud Suurbritanniast, tuleks nüüd minna end testima - hoolimata sellest, kas neil on sümptomid või mitte. Tema sõnul tuleks isolatsiooni minna ka kõigil sealt saabunute lähikontaktsetel.

"Ilmselt on uue tüvega nakatunuid rohkem," tõdes Byfors. "Oleme järelevalvet tugevdanud. Võtame nüüd proove kõigilt, kes on saabunud Suurbritanniast alates oktoobrist," ütles Byfors.

Täna teatasid uue tüve esimestest juhtumitest ka Prantsusmaa ja Hispaania.

Värske uuringu kohaselt enam kui poole nakkavama koroonatüve avastamine Inglismaal sundis valitsuse eelmisel nädalavahetusel kehtestama ulatusliku lukkupaneku ning tõi kaasa kümnete riikide otsuse peatada päeva päevalt lennuühendus Suurbritanniaga.

Vastava otsuse langetas ka Eesti. Välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Aari Lemmik ütles ERRile, et lühiajaliselt Ühendkuningriigis viibivatele Eesti kodanikele korraldatakse kaks erilendu Eestisse naasmiseks. 28. detsembril toimub Air Balticu erilend Londonist Riiga ning 29. detsembril Nordica erilend Londonist Tallinna.

Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock hoiatas eelmisel nädalavahetusel, et viiruse uue tüve levik on seal juba kontrolli alt väljas, mistõttu võib tulla riiki osaliselt lukus hoida veel kuude kaupa.

„Juhtumite arv on hüppeliselt suurenenud, nii et meil on veel pikk tee minna,” tõdes Hancock Sky Newsile. „Ma arvan, et seda (uut tüve -toim) on äärmiselt raske kontrolli all hoida. Oleme säärase olukorraga silmitsi veel järgmised paar kuud.”