Ohio ülikooli arst ahistas aastate jooksul enam kui sadat sportlast

Omalt juba 14 aasta eest elu võtnud doktor Richard Straussi süüdistatakse käperdamises ja „ebavajalike vaatluste“ läbiviimises noorte meeste peal 16 erinevalt spordialalt, vahendab uudistekanal BBC.

Juurdluse järeldustes tõdeti, et ülikool jättis kaebustest hoolimata olukorrale reageerimata, ning antakse ülikooli toonasele juhtkonnale hävitav hinnang, kirjeldades nende soovimatust toimuvasse selgust tuua lubamatuna.

Juurdluse raport tehti avalikuks reedel ja uurijate sõnul toimus ahistamine erinevates paikades ülikooli kampuses, sh vaatlus-, duši ja riietusruumides, aga ka saunades.

Õpilaste sõnul korraldas doktor Strauss neile nende palve ja kaebusteta suguelundite vaatlusi ja mitmete õpilaste sõnul oli arsti tegevus kampuses avalik saladus, millest ka juhtkond oli teadlik.

„Meil on kahju, et see juhtus,“ ütles Ohio ülikooli president Michael Drake pressikonverentsil, märkides, et toimunut saatis ülikooli insutitsioonide järjekindel põrumine probleemiga tegelemisel.

„Täna ülikool enam selline ei ole,“ lisas ta.