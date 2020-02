Odini sõduritega seotud Saksa äärmuslased plaanisid rünnakuid mošeede vastu, et tekitada kodusõda

Organisatsiooni 12 väidetavat liiget vahistati reedel. Veel üks arvatavasti organisatsiooni kuuluv mees on jooksus, teatas Saksa ajaleht Welt am Sonntag, vahendab BBC News.

Neli meest, kõik Saksamaa kodanikud, võeti eelmisel nädalal vahi alla kahtlustatuna Der harte Kerni moodustamises. Ülejäänud kaheksat kahtlustatakse organisatsiooni finantseerimises, relvadega varustamises ja muul viisil toetamises.

Mehed kohtusid teadete kohaselt sõnumivahetuskeskkonna WhatsApp kaudu ja moodustasid organisatsiooni eelmise aasta septembris.

Usutakse, et Der harte Kernil on sidemeid viis aastat tagasi Soomes moodustatud paremäärmuslaste organisatsiooniga Soldiers of Odin, mis peaks tegutsema ka Eestis.

Der harte Kerni väidetav juht, 53-aastane Werner S. on võimudele varasemast tuttav ja elab Baieri liidumaal Augsburgis.