Obama on liberaalide pärast mures

„Üks asi, mille pärast ma seoses USA progressiivsetega muret tunnen, võib-olla on see tõsi ka siin (Obama pidas kõne Saksamaal -toim), on teatud jäikus, kus me ütleme: „„Oeh, mul on kahju, aga see saab nii olema“, misjärel me mõnikord loome nii-öelda ringikujulise lasketiiru, kus alustatakse hoopis oma liitlaste mahategemist, sest mõni neist ei ole laitmatult probleemiga päri,“ ütles Obama, väisates Berliini.

„Te peate tunnistama, et viis, kuidas meie demokraatia töötab, eeldab, et arvesse võetakse ka inimesi, kes teiega ei nõustu, ja puhtalt definitsoonilt tähendab see, et te ei saa 100 protsenti kõike, mida soovite,“ andis Obama nõu.

Obama oli USA president aastatel 2009-2017.