Obama-aegne Valge Maja fotograaf viitas võimalusele, et ISIS-e juhi tabamise ajal tehtud Trumpi foto võib olla lavastatud

Valge Maja fotograafiabüroo endine direktor Souza seadis foto tegemise ajahetke kahtluse alla pühapäeva hommikul, vahendab Newsweek.

„Reid, nagu teatati, leidis aset kell 15.30 Washingtoni aja järgi. Foto, nagu näitavad kaamera IPTC andmed, tehti kell „17.05.24”,” kirjutas Souza pühapäeval Twitteris. Ta vastas Valge Maja sotsiaalmeedia direktori ja presidendi assistendi Dan Scavino Jr-i säutsule.

The raid, as reported, took place at 3:30PM Washington time. The photo, as shown in the camera IPTC data, was taken at "17:05:24". https://t.co/XV0MFfFiTt