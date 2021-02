NYT: Vene meedia levitab üleilmselt väärinfot lääne vaktsiinide kohta

Matti Aivar Lind toimetaja RUS 13

Sputnik V Guidoum/PPA Agency/SIPA/Scanpix

Vene riiklik meedia korraldab USA välisministeeriumi ametnike ja analüütikute sõnul väärteabekampaaniat, et veenda Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa ja Aafrika riike, et venelaste Sptunik V vaktsiin on lääne omadest etem, kirjutab ajaleht The New York Times.