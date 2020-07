NYT: USA kaitseministeeriumi ufoprogramm hakkab mõningaid avastusi avalikustama

Programmi eelmine direktor Luis Elizondo, kes lahkus ametist 2017. aastal pärast kümneaastast tegevust programmi juures, kinnitas, et see arenes välja lennundusprogrammist.

„See ei pea end enam varjudes peitma,” ütles Elizondo. „See saab uue läbipaistvuse.”

Elizondo on üks vähestest endistest juurdepääsulubadega valitsusametnikest ja teadlastest, kes ilma füüsilisi tõendeid esitamata ütlevad, et on veendunud, et kindlaks tegemata päritolu objektid on Maal õnnetustesse sattunud ja neilt on saadud uurimiseks materjale.

Üle kümne aasta on Pentagoni programm andnud salajasi briifinguid kongressi komiteedele, lennundusettevõtete juhtidele ja teistele valitsusametnikele.

Mõnedel juhtudel on varem seletamata intsidentidele leitud maised seletused. Isegi võimaliku maise seletuse puudumine ei muuda maavälist seletust veel kõige tõenäolisemaks, väidavad astrofüüsikud.

Endine senaator Reid, kes nõudis varasema ufoprogrammi finantseerimist, kui oli enamuse liider, ütles, et usub, et tundmatut päritolu objektide õnnetused võivad olla juhtunud ja saadud materjale tuleb uurida.

„Pärast selle uurimist jõudsin ma järeldusele, et on raporteid, mõned olid põhjendatud, mõned mitte nii põhjendatud, et on olemas tegelikke materjale, mis on valitsuse ja erasektori valduses,” ütles Reid ühes intervjuus.

Mingeid esemeid ei ole avalikkuse ette sõltumatuks kinnitamiseks toodud. Mõningad esemed on hiljem tuvastatud inimeste valmistatuks.

Alates 2007. aastast Pentagoni ufoprogrammi lepingulise alltöövõtjana ja siis konsultandina töötanud astrofüüsik Eric W. Davis ütles, et mõnedel juhtudel ei ole materjalide uuringutega siiamaani nende allikat suudetud kindlaks teha, mis on pannud ta järeldama, et „me ei saanud seda ise teha”.