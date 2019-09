NYT: USA ilmateenistuse juhtkond ähvardati vallandada, kui nad ei toeta Trumpi valeväidet orkaani kohta

New York Times teatas seda kolmele asjaga kursis olevale allikale viidates. Üks anonüümne allikas, Trumpi administratsiooni kõrge ametnik, väitis aga, et see lugu ei vasta tõele.

Rossi väidetav ähvardus NOAA töötajatele viis New York Timesi väitel ebatavalise allkirjastamata avalduseni samal päeval, milles NOAA ütles lahti omaenda kinnitusest, et Alabama ei olnud ohus. See kutsus omakorda esile ulatusliku pahameele NOAA sees ning kriitika teadlaste hulgas, mille kohaselt allutati kaubandusministeeriumi alluvuses olev NOAA poliitikale.

Kogu Alabama-Doriani-markeri skandaal algas eelmisel nädalal näiliselt süütu säutsuga Trumpilt, milles hoiatati lõunaosariikide elanikke viienda kategooria orkaaniks kasvava Doriani eest. Oma säutsus nimetas Trump ka Alabamat osariikide hulgas, mida see võib puudutada. Sama väitis Trump ka pressikonverentsil orkaani kohta, öeldes, et Alabama võib olla potentsiaalselt ohus, kuigi siis mudelid seda ei näidanud.

Trumpi väite lükkas ümber USA Riikliku Ilmateenistuse (NWS) Alabama osakond Birminghamis, mis kirjutas Twitteris: „Alabama EI näe Doriani mõjusid. Me kordame, mingeid orkaan Doriani mõjusid kuskil Alabamas ei tunta. See süsteem jääb liiga kaugele itta.”

Meedia irvitamise saatel jäi Trump oma väitele korduvalt kindlaks. Skandaal jõudis uuele tasemele, kui Trump näitas NOAA kaarti, mida näis olevat muudetud musta markeriga nii, et ka Alabama oleks potentsiaalselt ohustatud osariikide hulgas.