NYT: Trump on arutanud „ennetavat” armuandmist oma kolmele lapsele, Kushnerile ja Giulianile

Trump on New York Timesi teatel rääkinud, et tunneb muret, et uueks presidendiks valitud Joe Bideni justiitsministeerium võib püüda talle kätte maksta, võttes sihikule tema kolm vanimat last – Donald Trump Jr-i, Eric Trumpi ja Ivanka Trumpi ning viimase abikaasa, Valge Maja vanemnõuniku Jared Kushneri.

Donald Trump Jr oli eriprokurör Robert Muelleri uurimise all kontaktide tõttu venelastega, kes pakkusid 2016. aasta presidendivalimiste kampaania ajal kompromiteerivat informatsiooni Hillary Clintoni kohta, aga süüdistust talle ei esitatud. Kushner andis föderaalvõimudele valeinformatsiooni oma kontaktide kohta välismaalastega taustauuringute käigus, aga Trump andis talle sellest hoolimata kõik ligipääsud.

Trumpi mure põhjus Ericu ja Ivanka üle pole selge, kuigi Ivanka võib olla seotud teatud hämarate majandustehingutega.

Giuliani võimalikud kriminaalsed teod ei ole samuti teada, kuigi sel suvel uuris Manhattani föderaalprokuratuur tema äritehinguid Ukrainas ja tema rolli sealse USA suursaadiku ametist kõrvaldamises. See lugu oli Trumpi ametikuritegude protsessi keskmes.

Telekanali Fox News saatejuht ja Trumpi liitlane Sean Hannity ütles esmaspäeval, et võttes arvesse demokraatide vaenulikkust Trumpi suhtes, peaks president kaaluma kogu oma perekonnale armuandmist. „Kui Bidenist kunagi president saaks, ütleksin ma Trumpile, et ta annaks armu iseendale ja oma perekonnale,” ütles Hannity vaatajatele.

On teada, et Trump on Fox Newsi ja eriti Hannity saate tihe vaataja.

Sellisel igasuguseid süüdistusi või süüdimõistmisi ennetaval armuandmisel on New York Timesi teatel olemas pretsedendid. Kõige kuulsam näide: president Gerald Ford andis president Richard Nixonile armu kogu tegevuse eest presidendina. President George Washington andis armu viskimässus osalenutele, kaitstes neid riigireetmise süüdistuse eest. President Jimmy Carter andis aga armu tuhandetele USA meestele, kes hoidsid ebaseaduslikult kõrvale Vietnami sõtta saatmise eest.

Trump on kasutanud oma armuandmisõigust vabalt juhtumite puhul, mis talle isiklikult korda lähevad või inimeste puhul, kellega tal on perekondlikult või sõprade kaudu isiklik side. Tuhanded muud juhtumid on samal ajal ootel.