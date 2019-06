NYT: Trump käskis Iraani rünnata, aga loobus viimasel hetkel

USA allikas kinnitas uudisteagentuurile AP, et Washington valmistus täna öösel Iraanile USA luuredrooni allatulistamise eest vastulööki andma, kuid rünnakuluba tühistati enne selle algust.

AP allika sõnul kavatses USA rünnata Iraani radareid ja raketisüsteeme ning algatusel oli ka Pentagoni heakskiit. Pole selge, kui kaugele jõuti ettevalimistuste tegemisega, kuid ühtegi lasku ei tehtud ega rakette lastud.



Allatulistatud droonitüüüp RQ-4 Global Hawk. Foto: AFP/Sanpix



Rünnak otsustati ära jätta Washingtoni aja järgi kell pool kaheksa õhtul, USA riigipea Donald Trump veetis päeva julgeolekunõunike ja kongressi juhtidega asja arutades.

Kui Trumpilt varem küsiti, kuidas USA kavatseb Iraanile vastata, teatas Trump: „Küll te varsti saate teada." Trump lisas veel, et Iraan sooritas suure vea, kuid möönis, et luuredrooni allatulistamine võis olla ka juhulik viga, mitte tahtlik tegevus. „Kui tõtt teada tahate, siis on mul rake uskuda, et see oli tahtlik," rõhutas Trump eile.

USA Kongressis ärgitasid juhtivpoliitikud olukorra eskaleerumist vältima ja osa saadikuid nõudis, et Valge Maja nendega enne tegutsemist läbi räägiks.