NYT: Boeing 737 Max 8 probleemidest on rääkinud ka USA piloodid: lennumanuaal on kuritegelikult ebapiisav

„Ma arvan, et on vastutustundetu, et tootja, FAA (Föderaalne Lennundusadministratsioon – toim) ja lennufirmad lasevad pilootidel lennukiga lennata ilma adekvaatse väljaõppeta või isega andmata kättesaadavaid ressursse ja piisavat dokumentatsiooni, et saada aru ülimalt keerulistest süsteemidest, mis eristavad seda lennukit eelnevatest mudelitest,” kirjutas piloot.

„See paneb mind mõtlema: mida ma veel ei tea? Lennumanuaal on ebaadekvaatne ja peaaegu kuritegelikult ebapiisav,” lisas piloot.