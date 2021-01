Novembris ja jõulude ajal Kanaari saartel käinud Rootsi tsiviilkaitseameti juht pidi ametist lahkuma

See ei olnud aga Eliassoni esimene pandeemiaaegne välisreis, vahendab Aftonbladet.

MSB kinnitas ajalehele Dagens Nyheter, et Eliasson külastas Kanaari saari ka varem sügisel.

„Meil ei ole andmeid selle kohta, kui kaua Dan sügisel Kanaari saartel oli, aga me saame kinnitada, et ta oli seal eraviisiliselt,” teatas MSB pressiteenistus Dagens Nyheterile.

Dagens Nyheteri andmetel toimus Eliassoni esimene reis novembris. Hispaania kohta ei olnud Rootsis siis küll antud mingit ametlikku reisisoovitust, aga nii valitsus kui ka muud võimud õhutasid rootslasi asjatut reisimist vältima.

Ajaleht Expressen teatas, et Eliasson tegi 2. novembril Las Palmases 259 Rootsi krooni (umbes 25 euro) väärtuses sisseoste ja arve saadeti MSB-le. Expresseni andmetel kasutati Eliassoni krediitkaarti kaubanduskeskuses El Corte Inglés. Pole teada, kas peadirektor maksis arve pärast ise kinni.

Jõulureisi kohta ei informeerinud Eliasson ei siseministrit ega valitsuse kriisikoordinaatorit, vaatamata sellele, et Eliasson oli turistiparadiisi külastades osaliselt teenistuses.

Eliasson ei ole andnud intervjuusid ega vastanud meedia küsimustele. Dagens Nyheter on pääsenud ligi MSB sisemisele e-kirjale, milles Eliasson kirjutas, et õigustab reisi perekonna esikohale seadmisega. Eliasson ütles ka, et mõistab, et tema reis tekitas paljudes tugevaid tundeid, teatas Dagens Nyheter.

Et Eliassonil on tööleping kindlaks ajaperioodiks, ei saa valitsus teda töölt vabastada. Selle asemel antakse talle valitsuskantseleis uus töö sama palgaga.