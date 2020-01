Novaja Gazeta: Venemaal toimub „manipulatsiooni vormi muutumine” või „revolutsioon ülaltpoolt”

Novaja Gazeta ekspertide arvates käib aga reaalselt jutt parimal juhul dekoratsioonivahetusest (Venemaa jääb presidentaalseks vabariigiks, kuigi võib-olla mitte superpresidentaalseks), aga halvemal juhul revolutsioonist ülevalt poolt, mis ainult tugevdab riigis võimuvertikaali.

„Kõige peamine ja tähenduslikum, mille võib pöördumisest välja tuua, on föderatsiooni hävitamine: regionaalsete võimuorganite volituste fataalne vähenamine, kohalike omavalitsuste purustamine, avaliku võimu põhimõtte moonutamine, kodanike õiguste kaotamine ja nende võrdsuse põhimõtte rikkumine,” kommenteeris riikliku uurimisülikooli Kõrgem Majanduskool põhiseadusliku ja munitsipaalõiguse kateedri professor Jelena Lukjanova.

„Sellise organi nagu Riiginõukogu asutamine, millest saab haldusvertikaal parlamendist kõrgemal, hävitab isegi meie parlamentarismi imitatsiooni,” ütles Lukjanova.

Eriti ohtlik näeb Novaja Gazeta hinnangul välja Putini esimene ettepanek põhiseaduse esimese peatüki paragrahvi 15 muutmiseks. Selles on juttu rahvusvahelisest õigusest. Selle paragrahvi järgi on Venemaa rahvusvahelised kokkulepped tema õigussüsteemi koostisosad ja veelgi enam, neile antakse prioriteet, kui on vastuolu Venemaa seadusandlusega. Putin tegi ettepaneku neid tingimusi muuta, et garanteeritaks „Venemaa põhiseaduse prioriteet meie õigusruumis”.

Põhiseaduse tulevane muutmine võib saada aluseks oma rahvusvaheliste lepingute järgsete kohustuste mittetäitmisele Venemaa poolt, kardavad eksperdid.

Lisaks sellele puudutab paragrahv 15 põhiseadusliku korra aluseid ja seda ei saa muuta lihtsa referendumiga.

„Praegu on selles paketis kõige tugevam (ja arusaamatum) punkt Venemaa seadusandluse prioriteedi kohta rahvusvahelise üle,” selgitas politoloog Gleb Pavlovski. „See punkt asub põhiseaduse kaitstud osades, mis ei kuulu muutmisele Föderaalkogu otsustega. See nõuab põhiseaduse assamblee kokkukutsumist. Ja tõenäoliselt on see punkt nagu punane seljakott kaasatud tähelepanu juhtimiseks raevukatele aruteludele ainult selleks, et see hiljem kõrvale heita. Ma ei välista, et nad kavatsevad mingil hetkel selle assamblee kokku kutsuda, aga see on liiga tõsine poliitiline ettevõtmine, et seda korraldada ainult ühe alampunkti pärast. Kõigi ülejäänud paketis teatavaks tehtud muudatustega põhiseadusreformi raames saab hakkama ka Föderaalkogu.”