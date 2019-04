Notre Dame'i saaga pole veel läbi, nüüd ähvardab katedraali vihm

Tänase päeva vältel püüdsid ehitusmehed ning arhitektid välja töötada lahendust, et kirikut vihma eest kaitsta. Notre Dame'i peaarhitekt Philippe Villeneuve sõnas, et parim variant kirikut vihmakahjustuste eest kaitsta, on paigaldada selle katusele eriline present.

Kirik sai veekahjustusi ka kustutustööde käigus, mistõttu püütakse edasisi kahjustusi piirata.

Jumalaema kiriku rekonstureerimistööde ajaks on plaanis paigaldada kiriku kohale eriline "vihmavari", mida ehib väikene torn, et mälestist kaunistada.

Nädala vältel on õnnestunud kiriku olukord stabiliseerida. Näiteks on roosaknad kaetud kaitsematerjaliga ning toestatud palkidega.