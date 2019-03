Norwegiani soomlasest piloot: info Boeing 737 Max 8 uue omaduse kohta tuli alles pärast Indoneesia katastroofi

„Siis seoses Indoneesia õnnetusega tuli esimesi viiteid. Ettevõte oli saanud lennuki tootjalt selle kohta informatsiooni ja selles olukorras räägiti sellest siis meile. Seejärel on ettevõte instrueerinud meid tegutsema ja täpsustanud juhiseid selle suhtes,” ütles Airava.

Süsteemi MCAS eesmärk on hoida ära lennuki nina liigne tõusmine, mis võib viia lennuki varisemiseni. Kaks väikese vahega toimunud Boeing 737 Max 8 ohvriterohket allakukkumist on tekitanud kahtlusi, et lennukis võib olla selle süsteemiga seotud viga.

Vähemalt neli USA pilooti on raporteerinud lennukitüübiga seotud probleemidest, mille puhul on lennuki nina kohe pärast õhkutõusmist ootamatult allapoole suundunud.

Norwegiani lennukitega ei ole selliseid probleeme esinenud, teatas Airava. Ettevõte sai esimesed lennukid Boeing 737 Max 8 kätte 2017. aasta suvel ja kõnealustest probleemidest ei ole seni raporteeritud. Norwegiani kõik 18 seda tüüpi lennukit on siiski praegu lennukeelu all, nagu kõik selliseid lennukid Euroopas.

Lennuõnnetuste ühe põhjusena on kahtlustatud seda, et piloodid ei teadnud süsteemist MCAS ja neil ei olnud piisavat väljaõpet uue lennukitüübi juhtimiseks. Boeing on teatanud, et viimistleb parajasti lennuki tarkvara uuendust ja pilootide väljaõpet süsteemi kasutamiseks.

Airava sõnul ei erine uus lennuk väga Boeingu varasematest lennukitüüpidest.