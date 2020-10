Norras Trondheimis avastati koroonaviiruse uus variant

„Me ei tea, kust see viirus tuleb. Sellist varianti ei ole Norras varem nähtud. On tehtud ka rahvusvaheline otsing ja seda varianti ei ole ka seal varem nähtud,” ütles kohaliku omavalitsuse ülemarst Tove Røsstad NRK-le.

„Meil tekkis kahtlus, et see võib olla teine variant, mis käitus teistmoodi. See levis kergemini ja inimesed haigestusid kiiremini, aga sellest variandist ei jää haigemaks,” ütles Røsstad.

Viimase nädalavahetuse jooksul nakatus koroonaviirusega Trondheimis kaheksa uut inimest.

Seitse neist on 20. eluaastates ja üks 40. eluaastates. Kõigil on haiguse kulg kerge.

Tänahommikuse seisuga on selle Trondheimi haiguspuhanguga seostatud 35 inimest. Mitusada on karantiinis.

Eelmise nädala neljapäeval teatati, et Trondheimis pandi karantiini tuhat inimest. Neist 800 külastasid linnas ööklubi Lille London.

„Sellel on potentsiaal levida palju rohkem,” ütles Røsstad.

