Norras toimetati kolm noort meditsiinitöötajat pärast AstraZeneca vaktsiini saamist haiglasse. Arst: nende haiguspilt on väga ebatavaline

"Hetkel ei ole meil andmeid, mis näitaksid, et selle vaktsiiniga vaktsineeritute hulgas on rohkem veretrombide juhtumeid kui üldises populatsioonis, kuid neil juhtumitel on ebatavaliselt tõsine kulg ja see kulg on haruldane. See paneb meid seda olukorda väga tõsiseks pidama," ütles Bukholm VGle.

"Tegemist on väga haruldaste juhtumitega, mis tähendab, et nende esinemise tõenäosus on väike. Inimesel, kes on aga saanud AstraZeneca vaktsiini ja kelle sümptomid on kestnud kauem kui kolm päeva ning kellel on ilmnenud nahaverejooksu nähud, tuleks pöörduda arsti poole väga kiiresti," hoiatas ta.