Norras surevad koerad salapärasesse haigusesse

Lauri Laugen toimetaja RUS 47

Foto: Orn E. Borgen, EPA

Norras on salapärane haigus tapnud viimastel päevadel hulgaliselt koeri. Norra toiduohutusameti teatel on kuni 40 koera kannatanud oksendamise ja kõhulahtisuse all ning mitmed on hiljem surnud.