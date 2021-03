Norra ravimiameti kahtlus AstraZeneca osas koormas EMO-d üle: puhkes väike paanika

"Telefonid olid punased, olime täiesti rakkes," ütles Rosvoldaunet NRKle.

Norra ravimiamet teatas laupäeval erakorralisel pressikonverentsil, et uurib kolme AstraZeneca vaktsiini saanud nooremaealise meditsiinitöötaja hospitaliseerimist haruldaste ja ebatavaliste sümptomite tõttu. Oslo Ülikooli Kliinikumis viibivad kolm patsineti on raskes seisundis: neil tuvastati "veritsemine, veretrombid ja madal vereliistakute arv", ütles ravimiameti meditsiinijuht Steinar Madsin.

Amet palus alla 50-aastastel inimestel, kes on viimase 14 päeva jooksul saanud AstraZeneca vaktsiini, pöörduda võimalikult kiiresti erakorralise meditsiini osakonda (EMO), kui nende kõrvalnähud on kestnud enam kui kolm päeva ja neil on tekkinud kehale väiksemaid või suuremaid laike.

"Kui lähemalt vaadata, on meil kõigil kehal mõned laigud. Inimesed võtavad ühendust ja on selge, et see toob meile suure koormuse," tõdes Rosvoldaunet.

"Valdav osa patsiente, kes hetkel arsti ootavad, on tulnud just seetõttu. Meil on väga kiire päev - seda just vaktsiinide pärast mures olevate inimeste pärast."

NRK teatel on häirekeskused ja haiglad ülekoormatud üle Norra.

"Upume samuti AstraZenecaga vaktsineeritute kõiksuguste päringute all. Täiesti lootusetu", tõdes üks Lääne-Norra arst meditsiinitöötajate kinnises Facebooki grupis.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Caroline Bremer rõhutas laupäeva õhtul, et hädaabinumbrile tuleks helistada ainult sümptomite korral. "Juhul, kui olete mures, kuid teil ei ole sümptomeid, võite helistada COVID-19 nõuandeliinile, mis võtab kõnesid vastu ka nädalavahetusel kella 9-st kella 15-ni," lausus Bremer.

"Tõenäoliselt hirmutas inimesi [ravimiameti] pressikonverents. Ilmselt on puhkenud väike paanika," ütles Trondheimi peaarst Tove Røsstad. Tema sõnul on häirekeskus jäänud kõnede laviini alla ja see tekitab probleemi, kus kõiki ei jõuta piisavalt kiiresti teenindada. "Me nägime seda ka pandeemia algul. Ärevuses inimesed kutsusid omale kiirabi ja seetõttu tekkis järjekorraprobleem."

Tema sõnul tuleb suurem osa kõnesid inimestelt, kellel tegelikult tõsiseid sümptomeid pole. Røsstad usub, et enamik vaktsiini saanud inimesi peaks enne hädaabinumbrile helistamist kontrollima, mida peetakse tavapärasteks kõrvalnähtudeks.