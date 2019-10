Norra ranniku lähistel saatis tormis hädasignaali Vene jäälõhkuja

Cecilie Øversveen Norra peapäästekeskusest ütles kohaliku aja järgi kell 9.12, et laev sai osa mootorijõust tagasi ja seetõttu ei ole evakueerimine enam asjakohane, vahendab Norra ringhääling NRK.

„Asi ei ole enam nii dramaatiline, sest nad on osa mootorijõust tagasi saanud ja nad saavad ennast ilma vastu stabiliseerida,” ütles Øversveen.

Kell 9.30 teatas päästekeskus, et jäälõhkuja on tööle saanud neljast peamasinast kaks ja on manööverdamisvõimeline. Laev ootab paremat ilma pärastlõunal, et liikuda rannikule.

Laeva juurde on teel kaks puksiiri ja rannikuvalvelaev. Jäälõhkuja asub umbes 12 meremiili kaugusel Ålesundi rannikust. Päästekopter Florøst pöördus tagasi.

Veeblihele Marinetraffic andmetel lahkus jäälõhkuja Peterburist 17. oktoobril ja on teel Sabettasse Obi jõe suudmes.