Norra politsei uurib mošeetulistamist terroriakti katsena, kahtlusalune imetles Christchurchi tulistajat

„Uurime seda terroriakti katsena,” ütles Norra politsei esindaja Rune Skjold eilsel pressikonverentsil, vahendab Yle Uutiset.

Politsei teatas, et on olnud mõnda aega teadlik kahtlusaluse internetis üles näidatud sümpaatiast paremäärmuslaste suhtes. Mees on muu hulgas väljendanud toetust Teise maailmasõja ajal Norra okupeerinud sakslastega koostööd teinud Vidkun Quislingile.

Tulistamine leidis aset Oslo lähedal Bærumis asuvas Al-Noori mošees laupäeva pärastlõunal. Mošees oli siis vaid mõni inimene, kellest ühel õnnestus tulistaja kiiresti neutraliseerida. Politsei teatel jõudis aga mees teha mošees mitmeid laske.

Politsei teatel on kahtlustatav 21-aastane valgenahaline norralane, kes elab mošee lähedal. Laupäeval otsiti läbi tema korter ja sealt leiti naise surnukeha. Politsei teatas eile pärastlõunal, et isikuvastase kuriteo ohver on kahtlusaluse 17-aastane õde.

Ülekuulamistel ei ole mees politsei küsimustele vastanud.

Aftenposteni teatel avaldas tulistamises kahtlustatav mõni tund enne mošeerünnakut paremäärmuslaste internetifoorumis hüvastijätusõnumi, milles viitas muu hulgas Uus-Meremaa mošeerünnakule. Christchurchi tulistajat nimetas ta pühakuks.