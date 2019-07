Norra pedofiiliavõrgustiku liikmete salatunnuseks oli spiraalkolmnurga sümbol

Konfiskeeritud materjali hulgas on foto, millel Vigelandsparkeni alasti last kujutava skulptuuri ees on küünal. Politsei sõnul on see rahvusvahelistes pedofiiliavõrgustikes tuntud nähtus.

Pedofiilid tähistavad rahvusvahelist BoyLove päeva, süüdates küünlaid alasti lapsi kujutavate skulptuuride ette. Päeva tähistatakse politsei teatel kaks korda aastas, suvise ja talvise pööripäeva ajal.

Politsei teatel jõudis Norra pedofiiliavõrgustik tegutseda täiesti varjatult kaks aastakümmet, enne kui see kogemata kuuldud vestluse pärast avalikuks tuli. Üks ema kuulis kogemata kahe kuritarvitatud lapse vestlust, teatas NRK nädala alguses.

Selle kuritarvitamise uurimine viis märkimisväärselt ulatuslikuma võrgustiku avastamiseni, kui politsei leidis läbiotsimisel miljoneid alaealiste poiste seksuaalset kuritarvitamist sisaldanud foto- ja videofaile.

Võrgustiku liikmed, kellest paljud on IT-spetsialistid, olid ehitanud tohutu andmehulga käitlemiseks eraldi seadmed ja salastanud materjali nii hästi, et politsei on suutnud ka aastate pikkuse uurimise järel avada vaid osa sellest.